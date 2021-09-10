ВОЗ призывает отказаться от бустерной дозы вакцины от коронавируса до конца года

Главное: Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призывает богатые страны отказаться до конца года от бустерной дозы от коронавируса. Он призвал богатые страны и производителей вакцин отдать приоритет иммунизации медицинских работников и уязвимых групп населения в бедных странах, а не бустерам — третьим дозам.

Детали: Всемирная организация здравоохранения призвала страны ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса. Власти просят не делать дополнительные уколы против COVID-19 до конца текущего 2021 года. Об этом заявил журналистам глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время выступления в штаб-квартире в Женеве.

Он подчеркнул, что не собирается молчать, когда те, кто контролируют мировые поставки препаратов, думают, что бедные слои населения должны довольствоваться остатками вакцин, пишет The Guardian.

Он призвал богатые страны и производителей вакцин отдать приоритет иммунизации медицинских работников и уязвимых групп населения в бедных странах, а не бустерам — третьим дозам.

«Мы не хотим широкого использования бустеров для полностью вакцинированных здоровых людей», — заявили в ВОЗ.

В прошлом месяце ВОЗ призвала ввести мораторий на бустерные вакцины против коронавируса до конца сентября, чтобы устранить резкое неравенство в распределении доз между богатыми и бедными странами. Но Гебрейесус признал в среду, что «с тех пор в глобальной ситуации мало что изменилось».

«Поэтому сегодня я призываю продлить мораторий как минимум до конца года», — сказал он.

По его словам, страны с высоким уровнем доходов пообещали пожертвовать свыше одного миллиарда доз вакцины более бедным странам, но материализовалось менее 15% этих доз. Глава ВОЗ подчеркнул, что им больше не нужны обещания.