Украинцев заверили, что к отопительному сезону почти все готово. Названа цена газа

Главное: Украина готова к отопительному сезону на 80%. Газ будут продавать по 7,42 гривен за кубометр.

Детали: Украина продолжает подготовку к отопительному сезону. Подробности поведал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он сообщил: «Сейчас у нас готовность более 80%».

По его словам, все идет в соответствии с графиками, а решения о том, когда стартует отопительный сезон, будут принимать органы местного самоуправления.

Чиновник напомнил, что они отвечают за установление тарифов на тепло и горячую воду.

Информируется, что НАК «Нафтогаз» продает предприятиям теплокоммунэнерго газ по 7,42 гривны за кубометр в рамках трехлетнего контракта.

Уверяется, что данная цена «позволяет местным руководителям не повышать тарифы на тепло для населения в этом отопительном сезоне».

Кроме этого информируется: «Запасы газа составляют восемнадцать миллиардов кубометров, а на начало отопительного сезона они вырастут до 19-20 миллиардов кубометров, чего достаточно для прохождения сезона».

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