В Херсоне подвыпивший мужчина едва не убил своего ребенка, уронив его во время танца

Главное: В Херсоне подвыпивший мужчина в кафе уронил своего двухлетнего сына во время танца. У ребенка диагностировали ушиб головного мозга.

Детали: В Суворовском районе Херсона в Таврическом микрорайоне мужчина уронил 2-летнего сына во время танца. Мальчик госпитализирован в детскую областную больницу, сообщает «Типичный Херсон».

Инцидент произошел в кафе, расположенном на проспекте 200-летия Херсона. По информации издания, мужчина был немного выпившим.

«Подвыпивший папа решил развлечь сына и развлечься сам — пошел с 2-летним ребенком на руках танцевать, и уронил его. Финал забавы печален — скорая помощь увезла ребенка в детскую областную клиническую больницу...», — отмечается в материале.

У ребенка диагностирован ушиб головного мозга. Медики подозревали, что у ребенка есть еще одна серьезная травма — перелом костей основания свода черепа. Состояние мальчика было тяжелым.

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