Мэр Вознесенска попал в ДТП

Главное: В Вознесенске произошло ЧП. В ДТП попал мэр города.
Детали: В Вознесенске (Николаевская область) утром вторника, 7 сентября, произошло резонансное ДТП. Как сообщает местная полиция, в аварию попал мэр города 32-летний Евгений Величко.
Инцидент случился на пересечении улиц Берегового и Черняховского.
Информируется, что его Volkswagen Passat столкнулся с пассажирским автобусом.
Сам чиновник получил травмы.
Уточняется, что в салоне маршрутного транспортного средства пассажиры отсутствовали, а его водитель не пострадал.
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