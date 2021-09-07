Мэр Вознесенска попал в ДТП

Главное: В Вознесенске произошло ЧП. В ДТП попал мэр города.

Детали: В Вознесенске (Николаевская область) утром вторника, 7 сентября, произошло резонансное ДТП. Как сообщает местная полиция, в аварию попал мэр города 32-летний Евгений Величко.

Инцидент случился на пересечении улиц Берегового и Черняховского.

Информируется, что его Volkswagen Passat столкнулся с пассажирским автобусом.

Сам чиновник получил травмы.

Уточняется, что в салоне маршрутного транспортного средства пассажиры отсутствовали, а его водитель не пострадал.

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