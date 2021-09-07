В Киевской области произошло масштабное ДТП

Главное: Масштабная авария произошла в Киевской области. Столкнулись несколько машин.
Детали: Утром вторника, 7 сентября, на тридцатом километре автодороги Н-08 Борисполь – Мариуполь произошло масштабное ДТП. О нем сообщает полиция Киевской области.
Как стало известно, тут столкнулись фура, два микроавтобуса и легковое авто.
Авария случилась в направлении города Переяслав, затруднено движение в обоих направлениях.
Отмечается, что в результате ЧП есть пострадавшие.
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