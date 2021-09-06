В ноябре в Украине могут ввести локдаун

Главное: Локдаун в Украине могут ввести в ноябре. Страна выходит из зеленой зоны.

Детали: Украина выходит из зеленой карантинной зоны. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин, которого цитирует ТСН.

Он сказал следующее: «В ближайшее время Украина выйдет из зеленой зоны. Мы будем вынуждены ввести желтую, где, например, будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов».

Чиновник добавил: «Если мы будем говорить о красном уровне опасности, то он будет не раньше ноября».

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