В горах Грузии погиб украинский альпинист

Главное: Украинский альпинист погиб в Грузии. Инцидент произошел на горе Тетнульд.

Детали: На горе Тетнульд (Белая гора) в Грузии произошла трагедия. Тут при восхождении погиб украинский альпинист Петр Борис, сообщает «Пласт – украинский скаутинг».

Известно, что мужчина погиб после завершения восхождения в Батуми в результате несчастного случая.

Уточняется, что он был членом куреня «Сироманци» и являлся активным участником пластовых мероприятий и лагерей.

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