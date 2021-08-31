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Новости > В Киево-Печерской лавре открылась выставка старинных книг и церковной утвари

В Киево-Печерской лавре открылась выставка старинных книг и церковной утвари

Александра Кудрявцева
31.08.21 17:58
181
В Киево-Печерской лавре открылась выставка старинных книг и церковной утвари

Главное: В Национальном заповеднике «Киево-Печерская Лавра» открылась выставка «Нашего Печерского сада эти гроздья и цветы».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, экспозиция приурочена к 360-летию издания первой кириллической печатной редакции Киево-Печерского патерика.

Посетители могут увидеть оригинальные предметы из коллекции Национального заповедника — лаврские старопечатные книги, в том числе издание Печерского патерика 1661 года, иконы, портреты, богослужебную утварь.

Среди экспонатов находятся серебряный напрестольный крест — дар киевского митрополита Петра Могилы церкви Спаса на Берестове, Евангелие в окладе — вклад архимандрита Иннокентия (Гизеля) с братией в Успенский собор, уникальная достопримечательность древнерусского времени — медный крест, найденный в 1881 году в стене Троицкой Надвратной церкви. Предание связывает реликвию с именем сына черниговского князя Давида Святославича преподобного Николы Святоши, чьи мощи почивают в Ближних пещерах.

Большая часть раритетов представлена на выставке впервые. До революции некоторые из них принадлежали Церковно-археологическому музею Киевской духовной академии.

В открытии выставки приняли участие духовник обители архимандрит Антоний с братией, представители Киевских духовных школ и сотрудники заповедника.

Посетить экспозицию можно до конца октября 2021 года.

В тему: В Запорожской области верующие УПЦ прошли 30 км крестным ходом с молитвой об исцелении онкобольных.

 
 
Тэги: Киево-Печерская Лавра, новости православия, УПЦ

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