В КГГА рассказали, как будет происходить учебный процесс в условиях коронавирусных ограничений

Главное: С 1 сентября все учебные заведения в Киеве будут работать в штатном режиме, но с учетом требований адаптивного карантина.

Детали: Столичные школы с 1 сентября начнут работать в штатном режиме, но с учетом требований адаптивного карантина. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, Департамент образования и науки Киевской городской государственной администрации, впоследствии особенности организации образовательного процесса будут зависеть от карантинных ограничений.

«В случае установления „желтого“ или „оранжевого“ уровня эпидемической опасности заведения будут организовывать образовательный процесс в „смешанном“ формате: как дистанционно, так и очно в учебном заведении с соблюдением всех противоэпидемических требований, но исключительно при условии вакцинации 80% и более работников заведения образования», — рассказала директор Департамента образования и науки Елена Фиданян, добавив, что в случае установления «красного» уровня опасности все школы в городе (независимо от форм собственности) будут работать дистанционно.

Исключением являются детские сады, начальные школы и специальные учебные заведения, которые закрывать не будут.

Департамент образования и науки обновил рамочные предложения для учебных заведений и подготовил рекомендации по работе в новом учебном году. Также педагогам рекомендовали разрабатывать образовательные программы с учетом возможного карантина.

В тему: В Украине 1 сентября начинается новый учебный год, который стартует в обычном режиме работы. При этом, по мнению эпидемиологов, существует угроза вспышки коронавируса среди детей.

Темой первого урока в новом учебном году Минобразования рекомендует сделать 30-ю годовщину Независимости Украины, которая торжественно отмечалась в этом году.