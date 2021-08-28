Ученые подтвердили катастрофические последствия изменений климата

Главное: Ученые смоделировали климат будущего по сценарию растущих выбросов парниковых газов. В итоге они пришли к выводу, что изменчивость ENSO может увеличиваться по мере потепления климата.

Детали: Ученые нашли новые подтверждения тому, что выбросы углекислого газа из-за деятельности человека в будущем окажут значительное влияние на климат Земли. Результаты их работы опубликованы в Nature Reviews Earth & Environment и Nature Climate Change.

Климатологи проанализировали изменчивость Эль-Ниньо, или Южной осцилляции (ENSO) — колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое оказывает значительное влияние на климат всей планеты.

Ученые смоделировали климат будущего по сценарию растущих выбросов парниковых газов и пришли к выводу, что изменчивость ENSO может увеличиваться по мере потепления климата.

При этом точно не известно, как будет вести себя Южная осцилляции, поскольку она характеризуется естественной изменчивостью, что маскирует влияние глобального потепления. Частично причиной неопределенности состоит в неполном понимании процессов, из которых состоит Южная Осцилляция, и ограниченное число данных из наблюдений за Эль-Ниньо.

В условиях влияния человечества на потепление большинство климатических моделей прогнозируют, что фоновое потепление в восточной экваториальной части Тихого океана будет проходить быстрее по сравнению с западными. Климатологи выяснили, что такая картина хоть и немного выходит за рамки теории, но находится в пределах прогнозов, касающихся градиентов температуры поверхности моря, и подвержена влиянию внутренней изменчивости Эль-Ниньо.

Ученые отмечают, что глобальное потепление усилит изменчивость как температуры поверхности моря, так и количества экстремальных осадков, связанных с Эль-Ниньо. Однако изменчивость температуры проявит себя позже, чем изменчивость осадков. При этом ученые отмечают, что сложность точного прогнозирования состоит в том, что изменчивость ENSO в будущем зависит от изменчивости в прошлом.

В другом исследовании ученые пришли к выводу, что увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере в четыре раза станет причиной значительного ослабления смоделированной изменчивости температуры морской поверхности ENSO в будущем.

Такое противоречие между результатами двух исследований указывает на необходимость уточнения моделей. Но независимо от того, как будет изменяться Южная осцилляция, количество осадков и засухи станут более катастрофическими из-за более теплого климата и усиления гидрологических циклов.

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