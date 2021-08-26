Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: «Динамо» и «Шахтер» узнали соперников

Главное: Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. «Динамо» сыграет в группе Е, а «Шахтер» — в группе D.

Детали: Сегодня, 26 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2021/22. Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» узнали соперников на этой стадии.

Киевское «Динамо» сыграет в группе Е с мюнхенской «Баварией», каталонской «Барселоной» и лиссабонской «Бенфикой».

Донецкий «Шахтер» попал в группу D, где встретится с мадридским «Реалом», миланским «Интером» и тираспольским «Шерифом».

Все группы выглядят так:

В тему: Андрей Шевченко готов поработать в украинском клубном футболе. В том числе в своем родном клубе — в киевском «Динамо».