Митрополит Онуфрий рассказал, какой человек может стать святым

Предстоятель УПЦ, опираясь на житие семи отроков Ефесских, которые по велению Бога почти 200 лет пребывали в состоянии сна, отметил, что смерть после страданий и воскресения Христа является только сном, от которого каждый проснется и станет перед Судом Божьим.
По его словам, история семи отроков Ефесских — «это удивительная история благодати Божией, которая делает человека святым».
Блаженнейший напомнил, что есть много путей, которыми человек достигает святости, а жития всех святых свидетельствуют о красоте Божественной благодати, «которая человека, независимо от того, где он живет, в каких условиях, но если он хочет, то благодать Божия возводит к степени святости».
Именно поэтому, считает Митрополит Онуфрий, каждый должен возводить в себе дух святости: «Каждый должен свою душу, свое тело подчинять Закону Божьему. Закон Божий свят. Кто исполняет Святой Закон, тот сам становится святым. Господь каждого призывает к святости: „Будьте святы, потому что Я свят“ (1Пет. 1: 16). Нужно идти тем путем, которым шли угодники Божии, чтобы достичь степени святости», — подчеркнул Предстоятель УПЦ.
Чтобы достичь святости и не свернуть с этого пути, говорит Блаженнейший, людям надо любить Бога и любить ближнего, смиряться друг перед другом и перед Промыслом Божиим, которым Господь ведет в Царство Небесное.
«Когда будем так делать, то Божье благословение будет над нами, и также, когда Господь призовет нас в Вечность, будем причастниками той жизни, которой наслаждаются семь отроков Ефесских, которые сегодня перед Престолом Божьим молятся за нас грешных и просят Божьего благословения», — подытожил Митрополит Онуфрий.
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