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Новости > Итоги Священного Синода УПЦ: открытие новых монастырей, канонизация святых и кадровые решения

Итоги Священного Синода УПЦ: открытие новых монастырей, канонизация святых и кадровые решения

Александра Кудрявцева
17.08.21 17:40
179
Итоги Священного Синода УПЦ: открытие новых монастырей, канонизация святых и кадровые решения

Главное: В Киево-Печерской лавре сегодня состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, архиереи Украинской Православной Церкви благословили открытие монастырей, прославление святых, решали кадровые и другие вопросы жизни Церкви.

Председателем Отдела внешних церковных связей и постоянным членом Священного Синода назначен митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий.

Управляющим Луганской епархией назначен митрополит Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон. Ровеньковской епархией будет руководить архиепископ Овидиопольский Аркадий.

Священный Синод УПЦ утвердил новый состав Комиссии по делам монастырей, а также включил новых членов в состав Комиссии по канонизации святых.

Кроме того, Священный Синод УПЦ благословил образование двух мужских монастырей: в честь Рудосельской иконы Пресвятой Богородицы в Белоцерковской епархии и в честь Похвалы Пресвятой Богородицы в Мукачевской епархии. Также утверждены наместники для Свято-Пантелеимоновского мужского монастыря Одесской епархии и Спасо-Преображенского мужского монастыря Бориспольской епархии.

Священный Синод УПЦ благословил местное прославление в лике святых подвижников благочестия: в пределах Бориспольской епархии - священномученика Михаила, пресвитера Зазимского, в пределах Ровенской епархии - святителя Иерофея, епископа Острожского, в пределах Балтской епархии - преподобного Антония Балтского и в пределах Кировоградской епархии - священномучеников Николая и Платона пресвитеров.

Также Священный Синод избрал насельника Киево-Печерской лавры архимандрита Агафона (Опанасенко) епископом Коктебельским, викарием Феодосийской епархии.

В тему: В УПЦ сегодня отмечают 7-ю годовщину интронизации Митрополита Онуфрия.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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