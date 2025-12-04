Генштаб ВСУ опроверг очередной российский фейк

Генштаб ВСУ опроверг фейк о том, что россияне контролируют Доброполье возле Гуляйполя Запорожской области.

Сказано: «Информационные вбросы оккупантов не соответствуют действительности. По сути: вражеская диверсионно-разведывательная группа проникла на окраины села, воспользовавшись погодными условиями. На данный момент эта ДРГ уничтожена, а населенный пункт находится под контролем ВСУ».

Также добавляется, что в ходе контрдиверсионных мероприятий еще на подходе к населенному пункту было уничтожено трех военнослужащих противника, а еще два (вероятно те, которые имели задание продемонстрировать российские флаги в якобы захваченном ими селе) были уничтожены чуть позже.

Подчеркивается, что ВСУ уверенно и решительно выполнили боевую задачу.

Ранее Генштаб ВСУ опроверг фейк о Покровске.