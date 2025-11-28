Путин придумал новую причину не договариваться о мире с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы хочет договориться о мире с Украиной, но сделать это «невозможно юридически». Об этом Путин заявил во время общения с журналистами.

«Конечно, мы хотим договориться в конечном итоге с Украиной, но это сейчас просто практически невозможно. Невозможно юридически. От них, кто может, кто хочет, тот пусть и ведет переговоры. Нам нужно, чтобы наши решения были международно признаны основными международными игроками», — отметил диктатор.

Глава Кремля заявил, что в случае пребывания определенных территорий под российским суверенитетом нарушение договоренностей будет означать нападение на РФ. Или, добавил он, это будет восприниматься как попытка вернуть территорию, которая законно принадлежит Украине.

«Это разные вещи, поэтому нам, конечно, нужно признание, но не от Украины сегодня. Надеюсь, что в будущем мы сможем договориться с Украиной», — подчеркнул российский диктатор.

Он также напомнил о наличии мирных планов и США, и Европы, но в очередной раз остановился на вопросе выборов в Украине.

«Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно. Я уже много раз на эту тему говорил. Я считаю, что украинское руководство допустило принципиальную стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента, после чего президент потерял свой легитимный статус», — заявил Путин.

Напомним, Путин выдвинул неадекватное условие для прекращения боевых действий в Украине.