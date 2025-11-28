Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Путин придумал новую причину не договариваться о мире с Украиной

Путин придумал новую причину не договариваться о мире с Украиной

Агата Кловская
28.11.25 11:44
91
Путин придумал новую причину не договариваться о мире с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы хочет договориться о мире с Украиной, но сделать это «невозможно юридически». Об этом Путин заявил во время общения с журналистами.

«Конечно, мы хотим договориться в конечном итоге с Украиной, но это сейчас просто практически невозможно. Невозможно юридически. От них, кто может, кто хочет, тот пусть и ведет переговоры. Нам нужно, чтобы наши решения были международно признаны основными международными игроками», — отметил диктатор.

Глава Кремля заявил, что в случае пребывания определенных территорий под российским суверенитетом нарушение договоренностей будет означать нападение на РФ. Или, добавил он, это будет восприниматься как попытка вернуть территорию, которая законно принадлежит Украине.

«Это разные вещи, поэтому нам, конечно, нужно признание, но не от Украины сегодня. Надеюсь, что в будущем мы сможем договориться с Украиной», — подчеркнул российский диктатор.

Он также напомнил о наличии мирных планов и США, и Европы, но в очередной раз остановился на вопросе выборов в Украине.

«Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно. Я уже много раз на эту тему говорил. Я считаю, что украинское руководство допустило принципиальную стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента, после чего президент потерял свой легитимный статус», — заявил Путин.

Напомним, Путин выдвинул неадекватное условие для прекращения боевых действий в Украине.

Тэги: Владимир Путин, мирные переговоры, война в Украине

Комментарии

Статьи

17.11.25 14:00

Кравчук, Притула, Чмут: как будет выглядеть список «Блока Зеленского» на следующих парламентских выборах

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?
06.11.25 20:21

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.11.25 12:26

Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине не сдаваться, а взрывать себя гранатами

28.11.25 11:18

В Вене найдено сгоревшее авто с телом 21-летнего украинца

28.11.25 10:49

Оккупанты вывезут более 400 детей из Запорожской области, — ЦНС

28.11.25 10:24

Украина способна сдержать Россию: в ISW назвали ключевые условия успеха

28.11.25 10:09

«Динамо» уволило весь тренерский штаб после позорной серии проигрышей

28.11.25 09:51

Путин выдвинул неадекватное условие для прекращения боевых действий в Украине

28.11.25 09:35

НАБУ проводит обыски у главы ОП Андрея Ермака

28.11.25 09:12

Генштаб назвал потери России на 28 ноября

28.11.25 00:35

Достоверное установление истины о верности партнера: как устранить неопределенность в личных отношениях с помощью полиграфа

28.11.25 09:51

Путин выдвинул неадекватное условие для прекращения боевых действий в Украине

28.11.25 09:35

НАБУ проводит обыски у главы ОП Андрея Ермака

28.11.25 09:12

Генштаб назвал потери России на 28 ноября

27.11.25 10:50

Зеленский сказал, что нужно для достижения мира

27.11.25 09:17

Генштаб назвал потери РФ по состоянию на 27 ноября

26.11.25 14:34

Трамп назвал «главную уступку» России в мирном плане

26.11.25 13:47

Рютте сделал смелый прогноз по окончанию войны в Украине

26.11.25 11:47

Трамп назвал условие для встречи с Зеленским и Путиным

26.11.25 09:13

Уиткофф советовал Кремлю, как разговаривать с Трампом, — Bloomberg

25.11.25 21:49

Зеленский сделал интересное заявление перед встречей с Трампом

24.11.25 14:32

Трамп сделал интересное заявление по поводу мира в Украине

21.11.25 16:57

Китай говорит, что не поставляет оружие ни Украине, ни России

21.11.25 16:15

Американцы узнали о черепахах кое-что удивительное

21.11.25 15:58

В Европе цена на газ упала до минимума за полтора года

25.11.25 21:49

Зеленский сделал интересное заявление перед встречей с Трампом

21.11.25 15:33

Кровавое ДТП в Харькове: пострадали молодые парни и девушка

25.11.25 09:24

Мирный план Трампа для Украины существенно сократили, — FT

21.11.25 13:41

Россия продолжает наносить удары по украинской энергетике

24.11.25 15:11

В Киеве мужчина учинил дебош в алкогольном отделе магазина

24.11.25 13:26

В одной из школ Львова произошла стрельба

Фото и Видео
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
fraza.com
Новости блогосферы
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди