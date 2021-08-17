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Новости > В УПЦ сегодня отмечают 7-ю годовщину интронизации Митрополита Онуфрия

В УПЦ сегодня отмечают 7-ю годовщину интронизации Митрополита Онуфрия

Александра Кудрявцева
17.08.21 14:10
238
В УПЦ сегодня отмечают 7-ю годовщину интронизации Митрополита Онуфрия
Главное: В Киево-Печерской лавре сегодня верующие Украинской Православной Церкви отмечают 7-ю годовщину интронизации Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, духовенство и верующие из разных епархий прибыли в столицу, чтобы поздравить Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с седьмой годовщиной избрания на Киевскую митрополичью кафедру.
 
Праздничная Божественная литургия прошла на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.
 
За богослужением вознесли сугубые молитвы о прекращении эпидемии, о выздоровлении больных и Божьей помощи врачам.
 
Предстоятель поблагодарил за поздравления епископов, духовенство и всех верующих УПЦ. Блаженнейший владыка выразил отдельную благодарность тем, кто в сложное время сохраняет верность истинной вере и стремится к единству во Христе, основанному не на человеческих принципах, а на Божьих законах.
 
«Семь лет прошло, как один день. Хотя время было насыщенным, события одни сменялись другими, но, наверное, так человеческое сердце устроено и душа человеческая, что когда 7 лет впереди, то нам кажется, что много, а когда они пережиты, то кажется, что они — ничто», — обратился к присутствующим архипастырь.
 
По слову Блаженнейшего владыки, эти годы были непростыми, но наполненные благодатью Божией.
 
«Пережили много нестандартных, необычных ситуаций, которые состояли из Божьего попущения, промысла, и я сегодня благодарю Бога за, то что Он терпеливый, долготерпелив и ко мне, грешному, и ко всем. Господь укреплял и давал новую благодать, новую силу в тяжелые минуты, когда, казалось бы, уже истощаются все силы и возможности», — сказал Его Блаженство.
 
Предстоятель поблагодарил всех тех, кто в эти непростые времена устоял от искушения.
 
«Пусть Господь вознаградит тех людей, которые в трудные времена показали силу духа — когда встал вопрос, идти налево или направо (а если пойти налево, то там были и аплодисменты, и человеческая похвала), но пошли направо, — за то, что ходили правильными дорогами — дорогами, которые веду людей к Богу».
 
Первосвятитель подчеркнул, что «и сила, и единство имеет смысл, когда едины в Боге, в Истине, во Христе».
 
«Это единство является прочным, его никто не может разрушить. Другие объединения, которые возникают на человеческих принципах, интересах, столь долговечны, насколько эти принципы и интересы имеют смысл. Когда они теряют смысл, единство разрушается. А единство вокруг Божественной Истины — вечная, потому что Бог вечный», — сказал он.
 
«Пусть Господь помогает всем, чтобы были едины во Христе. Это будет благо в земной жизни и будет основой надежды на спасение в жизни вечной», — пожелал Митрополит Онуфрий.
 
Вчера, накануне Дня интронизации, в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре совершили всенощное бдение, которое возглавил Митрополит Онуфрий.
 
Как сообщалось, 13 августа 2014 года Собор епископов Украинской Православной Церкви избрал Предстоятелем УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. 17 августа 2014 года в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре состоялась его торжественная интронизация.
 
В тему: Управделами УПЦ: Благодаря мудрости и вере Митрополита Онуфрия Церковь достойной проходит через препятствия и продолжает развиваться.
 

Тэги: интронизация, УПЦ, Митрополит Митрополит Онуфрий

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