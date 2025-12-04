Рада убрала русский из перечня языков, которые нуждаются в особой защите

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков (№ 14120). За соответствующее решение проголосовали 264 народных депутата.

Как сообщается на сайте парламента, законом обновлен перечень языков, к которым применяется соответствующий режим поддержки и особой защиты, предусмотренный Хартией.

Документом установлено, что в Украине положения Хартии будут применяться к таким языкам: беларуский, болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит.

Народный депутат Владимир Вятрович в Facebook объяснил, что русский язык больше не защищен в Украине Европейской Хартией языков.

«Верховная Рада 264 голосами приняла в целом законопроект, которым одобрила правильный перевод Хартии и изъяла из ратификационного закона русский и несуществующий молдавский языки. Зато действие Хартии сохранено для всех других языков, которых она касалась до сих пор, и распространено на урумский, румейский, ромский, чешский, крымчацкий, караимский языки и идиш», — пояснил он.

Напомним, уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в ноябре рассказала, что в Украине начинает постепенно меняться ситуация в языковой сфере.