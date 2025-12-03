Все разделы

Новости > В Кремле ответили, будет ли перемирие на Новый год

В Кремле ответили, будет ли перемирие на Новый год

Александр Панько
03.12.25 11:14
90
В Кремле ответили, будет ли перемирие на Новый год

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что вопрос новогоднего перемирия с Украиной пока не обсуждался. По его словам, сейчас происходит совсем другой процесс. Об этом сообщили российские СМИ.

«Пока об этом речи не было, сейчас идет совсем другой процесс», — сказал Песков в ответ на вопрос, рассматривает ли Москва инициативу о прекращении огня на новогодние праздники.

В заявлении представителя Кремля не было конкретизации, что именно означает «другой процесс».

Напомним, в Кремле оценили мирные переговоры с США.

Тэги: Новый год, Кремль, перемирие

