В Кремле ответили, будет ли перемирие на Новый год

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что вопрос новогоднего перемирия с Украиной пока не обсуждался. По его словам, сейчас происходит совсем другой процесс. Об этом сообщили российские СМИ.

«Пока об этом речи не было, сейчас идет совсем другой процесс», — сказал Песков в ответ на вопрос, рассматривает ли Москва инициативу о прекращении огня на новогодние праздники.

В заявлении представителя Кремля не было конкретизации, что именно означает «другой процесс».

