Херсонская ТЭЦ перестала работать

После атак России Херсонская ТЭЦ получила серьезный урон. Были повреждены помещения и оборудование станции, информирует председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Сообщается: «Из-за этого работа ТЭЦ приостановлена. Без тепла остались 470 домов – более 40,5 тысячи абонентов. Учитывая ситуацию, собираю оперативное совещание. Будем рассматривать варианты альтернативного теплоснабжения для тех домов, которые были подключены к ТЭЦ».

Отмечается, что сейчас идут переговоры с партнерами для обеспечения херсонцев электрическими обогревателями и другими средствами для обогрева.

Добавляется: «В городе продолжают работать «Пункты несокрушимости». Там можно согреться, зарядить телефон и связаться с родными. Также работает областной контактный центр: 0800 101 102 и 0800 330 951. Есть вопросы или нуждаетесь в помощи – звоните».

