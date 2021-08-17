Главные новости за 17 августа 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели еще 890 людей. Умерли 27 человек.

- В Украине на выходные спадет жара. Ожидаются грозы.

- В доме погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли две записки, которые он мог написать перед смертью. Однако они не имеют никакого отношения в происшедшему. При этом вся переписка в его телефоне удалена.

- Три бразильца покинут донецкий «Шахтер» в конце года. Это Дентиньо, Марлос и Жуниор Мораес.

- Джо Байден прокомментировал ситуацию в Афганистане. Он не жалеет о выводе войск.

- Во время тренировочного полета у подмосковного аэродрома Кубинка разбился образец новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В. Видео крушения попало на видео.