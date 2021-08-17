Власть талибов: у населения отбирают оружие, а по ТВ читают Коран

Главное: Талибы отбирают оружие у населения Афганистана. По телевизору читают Коран.

Детали: «Талибан», захвативший власть в Афганистане, начал устанавливать свои порядки в стране. Стало известно о первых шагах.

Так, у местного населения начали изымать оружие.

Талибы говорят, что люди более не нуждаются в нем для личной защиты.

Один из представителей боевиков сказал: «Они хранили оружие для собственной безопасности. Теперь они могут чувствовать себя в безопасности. Мы здесь не для того, чтобы причинять вред невинным гражданским лицам».

При этом большая часть телеканалов страны преступила к трансляции чтения Корана и новостей о действиях талибов. Развлекательные программы и показ художественных фильмов при этом отменяются.

В тему: В «Талибане» признали, что не ожидали такой «триумфальной победы».