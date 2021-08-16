Два человека утонули в Черниговской области после удара током

Главное: В комплексе «Бреч» в Черниговской области утонули двое мужчин. Предполагается, что их ударило током.

Детали: В комплексе «Бреч» возле села Крюковка (Черниговская область) произошла трагедия. В минувшее воскресенье, 15 августа, тут утонули двое мужчин.

Как сообщает «Суспільне», в местном озере наблюдались разряды тока.

Очевидцы говорят, что отдыхающие утонули буквально мгновенно.

Один из них говорит: «Я находился в семи-восьми метрах и видел все. Мы с коллегой плавали на сапах. И обратил внимание, что вдоль берега плавал мой коллега Владислав, и вдруг он издал характерный крик, будто конвульсивный, и движения его тела были похожи, как ударило током, но я этого сначала не понял. И он пошел на дно, его уже не было видно из воды. Никакой борьбы, попыток выплыть у него не было».

Также свидетель ЧП поведал: «Коллега Евгений бросился к нему. Ступив в этот, условно говоря, круг, где был поражен Владислав, он с такими же симптомами пошел на дно. Также был крик, и он пошел ко дну сразу же. Никаких попыток выплыть или иных движений. Он упал. Я проплыл на сапе в их сторону, понял, что это ток, развернулся и крикнул коллегам, чтобы те выходили из воды».

После этого подошел сотрудник комплекса, который начал доставать тела веслом. Он также сообщил, что бьет током.

Врачи около часа пытались реанимировать мужчин, но безрезультатно.

Уже открыто уголовное дело по статье об убийстве по неосторожности (ст. 199 УК).

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