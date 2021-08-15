Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые из Гарварда нашли связь между лесными пожарами и заражаемостью коронавирусом

Ученые из Гарварда нашли связь между лесными пожарами и заражаемостью коронавирусом

Александр Панько
15.08.21 13:40
234
Ученые из Гарварда нашли связь между лесными пожарами и заражаемостью коронавирусом

Главное: Американские ученые установили, что в районах, где в 2020 году бушевали сильные лесные пожары, каждый пятый случай заражения коронавирусом связан с загрязнением воздуха повышенным уровнем дыма.

Детали: Группа исследователей из Гарвардского университета обнаружила свидетельства того, что повышенный уровень загрязнения мелкими частицами, обнаруженными в дыме от лесных пожаров, мог привести к тысячам новых случаев COVID-19 и большему количеству смертей среди заболевших. Как сообщает Цензор.НЕТ, ученые пришли к выводу, что в некоторых округах Калифорнии и штата Вашингтон, которые особенно пострадали от пожаров в 2020 году, почти 20% случаев COVID-19 были связаны с повышенным уровнем дыма.

Оказалось также, что еще больший процент смертей может быть связан с дымом от пожаров в некоторых округах.

.Предыдущие исследования обнаружили доказательства того, что загрязнение воздуха может ухудшить тяжесть симптомов COVID-19 и ускорить распространение коронавируса, хотя до сих пор существует неопределенность относительно того, как взаимодействуют частицы и вирус.

На сайтах Центров по контролю и профилактике заболеваний США заявляют, что дым от пожара может раздражать легкие и «сделать вас более склонными к легочным инфекциям, включая SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19».

Исследование, опубликованное в этом году учеными из Исследовательского института в Неваде, показало, что количество новых случаев в Уошо, штат Невада, значительно возросло в периоды сильного дыма.

Исследователи в Гарварде пытались количественно оценить соотношение во многих округах на западе Америки. Они выявили «веские доказательства» связи между увеличением твердых частиц в дыму от пожаров и рисками случаев COVID-19 и смерти от болезни.

Округа Бьютт, Калифорния, и Уитмен, штат Вашингтон, продемонстрировали одни из самых сильных воздействий дыма от пожара на случаи COVID-19: модели исследования показали, что 18,2% случаев заболевания в Уитмене в прошлом году и 17,3% в Бьютте могут быть связаны с плохим качеством воздуха в дни пожаров.

Кроме большего количества случаев коронавируса, Гарвардское исследование также выявило, что последствия для здоровья в случаях COVID-19 ухудшились из-за ухудшения качества воздуха. Увеличение мелких твердых частиц на 10 мкг на кубический метр было связано с увеличением смертности от COVID-19 на 8,4% во всех округах.

В тему: 5 августа 2021 года в Калифорнии от лесного пожара Дикси сгорел город Гринвилл.

Сильные пожары также бушуют на южном и западном побережье. На популярном турецком курорте Мармарис началась эвакуация из отелей. При этом из-за закрытых дорог туристов вывозят по морю.

Тэги: пожар, здоровье, мир, наука, воздух, Вашингтон, Калифорния, огонь, коронавирус, COVID-19, Гарвардский университет, SARS-CoV-2, Невада, Уитмен, Бьютт

Комментарии

Статьи

15.08.21 08:02

Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Части 11, 12, 13 и 14

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

От Парнаса до скандала: как «старик» Владимир Талашко влип в историю
14.08.21 00:36

От Парнаса до скандала: как «старик» Владимир Талашко влип в историю

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.08.21 11:29

Американские аналитики назвали неожиданное последствие глобального потепления
14.08.21 21:45

В Киево-Печерской лавре до 22 августа проходит православная ярмарка «Медовый спас»
14.08.21 21:25

Митрополит Онуфрий рассказал, что объединяет всех христиан
14.08.21 15:30

Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле Успенского поста и заблуждениях, связанных с ним
14.08.21 14:40

Митрополит Онуфрий рассказал, почему нельзя обращаться к колдунам и гадалкам
14.08.21 11:46

Ученые узнали о кошках кое-что очевидное, но невероятное
14.08.21 09:07

Сегодня грузовики и амбалы перекроют центральную улицу Киева
13.08.21 21:33

Под Киевом на Спас покажут конное шоу
13.08.21 20:36

На Хмельнитчине осудили мужчину, который получил «коронавирусную» компенсацию
13.08.21 19:46

Известный спортивный бренд продали за гигантские деньги
13.08.21 19:00

Главные новости за 13 августа 2021 года
13.08.21 17:25

Единственный украинский чемпион Олимпийских игр в Токио стал жертвой расистов в центре Киева
13.08.21 15:59

Суд постановил взыскать с одиозного депутата Киевы 1,2 млн грн в доход государства
13.08.21 14:59

В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
13.08.21 14:43

Стало известно, где на госслужбе больше всего платят
13.08.21 09:38

Коронавирус в Украине: 1 263 заболевших и 44 погибших
12.08.21 18:59

Главные новости за 12 августа 2021 года
12.08.21 15:57

Украина отправила в Литву гуманитарную помощь в виде 38 тонн колючей проволоки
12.08.21 10:57

Отныне Украина будет хранить ядерные отходы на своей территории
12.08.21 09:41

Коронавирус в Украине: 1 247 заболевших и 24 погибших
11.08.21 09:07

Коронавирус в Украине: 1 122 больных и 25 погибших
09.08.21 14:57

В ООН рассказали о глобальной экологической катастрофе, которая уже дает о себе знать
10.08.21 16:56

В Минсоцполитики озаботились судьбой украинцев, получающих зарплату в конвертах
10.08.21 00:01

Найдено средство, которое может уничтожить коронавирус
10.08.21 00:55

Профессор из Великобритании рассказал, что будет с коронавирусом в будущем
09.08.21 17:09

Стало известно, сколько граждан родилось в Украине за годы независимости
09.08.21 09:28

У меткомбината в Кривом Роге ветеран АТО подорвал себя гранатой вместе с полицейскими
09.08.21 16:24

Британский посол сделала резонансное заявление по поводу вступления Украины в НАТО
12.08.21 18:59

Главные новости за 12 августа 2021 года
09.08.21 21:36

В Сети появились подробности сексуального скандала с участием актера из «В бой идут одни старики»
Фото и Видео
В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
В родном городе президента на посетителя супермаркета обрушился потолок
В родном городе президента на посетителя супермаркета обрушился потолок
Террористы захватили второй по величине городе Афганистана
Террористы захватили второй по величине городе Афганистана
Видео не для слабонервных: молнии убили сотни овец в Грузии
Видео не для слабонервных: молнии убили сотни овец в Грузии
Сильные ливни затопили Керчь
Сильные ливни затопили Керчь
Стало известно, столкнется ли астероид Бенну с нашей планетой
Стало известно, столкнется ли астероид Бенну с нашей планетой
Двое полицейских средь бела дня устроили мордобой в Белой Церкви
Двое полицейских средь бела дня устроили мордобой в Белой Церкви
Опубликовано видео горящей квартиры на Троещине
Опубликовано видео горящей квартиры на Троещине
В Крыму затопило главную трассу полуострова
В Крыму затопило главную трассу полуострова
Полиция разоблачила банду, которая грабила товарные поезда прямо на ходу
Полиция разоблачила банду, которая грабила товарные поезда прямо на ходу
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.