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Новости > В УПЦ рассказали, в каких случаях нужно читать акафисты

В УПЦ рассказали, в каких случаях нужно читать акафисты

Александра Кудрявцева
10.08.21 19:27
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В УПЦ рассказали, в каких случаях нужно читать акафисты
Главное: Акафист в православной богослужебной традиции — это особое хвалебное пение, прославляющее Спасителя, Божию Матерь или различных святых.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.
 
«Согласно богослужебному Уставу Православной Церкви, пение акафиста обязательно только однажды — в так называемую Субботу Акафиста, то есть в субботу пятой Недели Великого Поста (на практике обычно это пение совершается вечером в пятницу, во время последования утрени). В остальных же случаях чтение различных акафистов — дело личного благочестия отдельных верующих, а потому никакого общеобязательного правила, которое могло бы предоставить человеку руководство в подобном вопросе, в церковной традиции нет», — пояснил Андрей Музольф.
 
Он отметил, что если есть желание прочитать акафист, то можно это делать в любое время.
 
«При этом следует помнить, что время личного молитвенного правила не должно замещать собой время участия в общественном богослужении, то есть если стоит выбор: почитать акафист или сходить на службу в храм, конечно, нужно остановиться на последнем, так как общественное богослужение и совместная молитва намного важнее и сильнее, чем частные молитвы», — заключил преподаватель КДАиС.
 
В тему: В УПЦ объяснили, как нужно выбирать имя ребенку.

Тэги: молитва, УПЦ

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