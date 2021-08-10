В УПЦ рассказали, в каких случаях нужно читать акафисты

Главное: Акафист в православной богослужебной традиции — это особое хвалебное пение, прославляющее Спасителя, Божию Матерь или различных святых.

«Согласно богослужебному Уставу Православной Церкви, пение акафиста обязательно только однажды — в так называемую Субботу Акафиста, то есть в субботу пятой Недели Великого Поста (на практике обычно это пение совершается вечером в пятницу, во время последования утрени). В остальных же случаях чтение различных акафистов — дело личного благочестия отдельных верующих, а потому никакого общеобязательного правила, которое могло бы предоставить человеку руководство в подобном вопросе, в церковной традиции нет», — пояснил Андрей Музольф.

Он отметил, что если есть желание прочитать акафист, то можно это делать в любое время.

«При этом следует помнить, что время личного молитвенного правила не должно замещать собой время участия в общественном богослужении, то есть если стоит выбор: почитать акафист или сходить на службу в храм, конечно, нужно остановиться на последнем, так как общественное богослужение и совместная молитва намного важнее и сильнее, чем частные молитвы», — заключил преподаватель КДАиС.