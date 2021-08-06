Украинские COVID-сертификаты скоро могут признать в ЕС

Главное: На данный момент COVID-сертификаты в Украине находятся в процессе бета-тестирования. Скоро они могут быть признаны в ЕС.

Детали: Украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія» прошли техническую оценку и скоро могут быть признаны в ЕС. О том, как их получить, рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник, пишет «Украина 24».

Он уточнил, что на данный момент COVID-сертификаты в Украине находятся в процессе бета-тестирования. Это означает, что к обновленному функционалу имеет доступ ограниченное количество пользователей.

«Если вы не видите ковид-сертификата, то вы, скорее всего, не подавались на то, что хотите стать бета-тестировщиком, соответственно не получили приглашение на бета-тест», — пояснил Баник добавив, что бета-тестирование дает возможность выявить недостатки и усовершенствовать функционал.

При этом, по его словам, ковид-сертификат не появится в приложении автоматически, так как он содержит медицинскую информацию.

«Соответственно, для появления ковидного сертификата надо будет открыть раздел „Услуги“ и собственно заказать его. Он появится через несколько секунд после того, как человек подтвердит, что хочет, чтобы он в нем отображался», — резюмировал Баник.

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