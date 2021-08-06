Стало известно, где в Украине может подняться вода

Главное: В Украине возможны подтопления. Уровень воды в реках бассейнов Сяна, Днестра, Прута и Серета может подняться.

Детали: В Украине ожидается подъем уровня воды. Об этом говорят в ГСЧС.

Из-за дождей опасная ситуация может сохраняться ближайшие два дня.

Информируется следующее: «В пятницу, 6 августа, на реках Закарпатской области на 0,3-0,8 метра, реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) на 0,3 - 1,3 метра».

Сообщается также: «6 и 7 августа в реках бассейнов Прута и Серета и левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) на 0,2-1 метра, без негативных последствий».

Отмечается: «В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока с затоплением пониженных мест в населенных пунктах, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней почвы (уровень опасности оранжевый)».

В тему: На следующей неделе в Украину вновь вернется жара.