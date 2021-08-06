ВОЗ предупреждает о начале реальной опасности из-за коронавируса

Главное: Мир вступил в «период реальной опасности» из-за коронавируса. Многие достижения в борьбе с COVID-19 в настоящее время «подвергаются эрозии».

Детали: Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что мир вступил в «период реальной опасности». Об этом он заявил на брифинге.

Как подчеркнул Гебрейесус, распространение инфекции подстегивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также «неравноправной вакцинацией».

Он напомнил, что более 80% вакцины от коронавируса «ушло в страны с высокими и средними доходами».

«Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии», — отметил он.

По словам главы организации, обретенные достижения в борьбе с пандемией утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения людей средств лечения.

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