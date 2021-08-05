Главные новости за 5 августа 2021 года

— В четверг, 5 августа, умер известный политик Евгений Марчук. Информируется, что у Евгения Марчука остановилось сердце. Ему шел 81-й год.

— Очередная вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в ближайшие две недели. В 20 украинских регионах увеличивается количество госпитализаций.

— На сегодняшний день в Украине насчитывается 147 официально подтвержденных случаев заболевания дельта-коронавирусом. Наибольший процент новых случаев штамма «Дельта» дают Волынская, Одесская, Тернопольская область, Черновцы и Киев.

— По словам главного санврача Украины, в стране не планируют вводить новый локдаун. Но общенациональный карантин продлят.

— Глава полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку. Он написал рапорт на увольнение.

— Бывшего судью Днепровского райсуда Николая Чауса отправили под круглосуточный домашний арест. Эта мера пресечения продлится до 18 августа, если суд не продлит ее.

— Владимир Зеленский сделал заявление по Донбассу. Он считает, что данная территория в любом случае освободится от оккупации.

— На Олимпийских играх в Токио сборная Украины завоевала еще две медали. Каратистка Анжелика Терлюга взяла «серебро», а в финальном заплыве на байдарках и каноэ среди женщин Людмила Лузан завоевала «бронзу».