В Минздраве оценили вероятность введения нового локдауна

Главное: По словам главного санврача Украины, в стране не планируют вводить новый локдаун. Но общенациональный карантин продлят.

Детали: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин оценил возможность введения нового локдауна в стране из-за штамма коронавируса «Дельта». Пока этого не планируют. Об этом он заявил в эфире «Украинского радио».

Вместе с тем, по его словам, в Украине продлят общенациональный каранатин.

«Сейчас ситуация в стране стабильная и мы не готовимся к закрытию на новый локдаун...А карантин будет продлен, ведь к нему привязано немало процессов, которые происходят в государстве», — заявил он.

В тему: На сегодняшний день в Украине насчитывается 147 официально подтвержденных случаев заболевания дельта-коронавирусом. Наибольший процент новых случаев штамма «Дельта» дают Волынская, Одесская, Тернопольская область, Черновцы и Киев.