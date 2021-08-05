Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Минздраве оценили вероятность введения нового локдауна

В Минздраве оценили вероятность введения нового локдауна

Агата Кловская
05.08.21 15:57
69
В Минздраве оценили вероятность введения нового локдауна

Главное: По словам главного санврача Украины, в стране не планируют вводить новый локдаун. Но общенациональный карантин продлят.

Детали: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин оценил возможность введения нового локдауна в стране из-за штамма коронавируса «Дельта». Пока этого не планируют. Об этом он заявил в эфире «Украинского радио».

Вместе с тем, по его словам, в Украине продлят общенациональный каранатин.

«Сейчас ситуация в стране стабильная и мы не готовимся к закрытию на новый локдаун...А карантин будет продлен, ведь к нему привязано немало процессов, которые происходят в государстве», — заявил он.

В тему: На сегодняшний день в Украине насчитывается 147 официально подтвержденных случаев заболевания дельта-коронавирусом. Наибольший процент новых случаев штамма «Дельта» дают Волынская, Одесская, Тернопольская область, Черновцы и Киев.

Тэги: Украина, общество, здоровье, карантин, новости Украины, коронавирус, локдаун, Игорь Кузин, дельта-штамм

Комментарии

Статьи

05.08.21 09:18

«Газпром» банкует, спекулянты газуют, «Нафтогаз» борзеет

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Кто убил Виталия Шишова: все версии
04.08.21 20:06

Кто убил Виталия Шишова: все версии

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
05.08.21 16:02

ДТП в Хмельницкой области: погиб ребенок, который ехал в грузовике
05.08.21 15:31

«Серебро» и «бронза». Копилка сборной Украины на Олимпиаде пополнилась еще двумя наградами
05.08.21 14:56

Дельта-коронавирус стремительно расползается по Украине
05.08.21 13:58

В Украине изменили правила пересечения границы
05.08.21 13:53

Потенциально 10 лет тюрьмы. СМИ опубликовали аудио, на котором медиа-вымогатель Сергей Куюн шантажирует БРСМ
05.08.21 13:35

В Святогорской лавре пройдет Медовая ярмарка
05.08.21 13:23

Главный полицейский Киева подал в отставку
05.08.21 13:10

Сегодня верующие УПЦ празднуют день Почаевской иконы Богородицы
05.08.21 13:03

Лукашенко очень резко наехал на руководство Украины
05.08.21 12:47

Ливень затопил Хмельницкий. Вода поднялась по пояс
05.08.21 15:31

«Серебро» и «бронза». Копилка сборной Украины на Олимпиаде пополнилась еще двумя наградами
05.08.21 14:56

Дельта-коронавирус стремительно расползается по Украине
05.08.21 13:58

В Украине изменили правила пересечения границы
05.08.21 13:23

Главный полицейский Киева подал в отставку
05.08.21 10:50

Зеленский сделал резонансное обращение к жителям Донбасса
05.08.21 09:25

Судью Чауса отправили под круглосуточный домашний арест
05.08.21 09:14

Дан тревожный прогноз по новой вспышке заболеваемости коронавирусом в Украине
05.08.21 09:02

Коронавирус в Украине: 1 052 заболевших и 25 погибших
05.08.21 08:46

Скончался Евгений Марчук
04.08.21 20:34

В прокуратуре назвали мотив захватчика Кабмина
02.08.21 14:50

В столице задержали патрульного Александра Гавронского, - СМИ
30.07.21 16:59

В Турции словили на горячем одного из поджигателей лесов
30.07.21 16:40

Одиозный судья Чаус нашелся в одних трусах в глухом селе на Виннитчине
31.07.21 00:01

Лукашенко заявил, что готов позвать на помощь российские войска
31.07.21 11:21

Студент из Африки нашел самый альтернативный источник электроэнергии
31.07.21 01:07

Вышла бета-версия Windows 11
02.08.21 21:36

На Черкащине жена предложила мужу переплыть через реку. Ее тело ищут до сих пор
31.07.21 13:02

Британские ученые нашли спасение от глобального потепления в недрах Земли
30.07.21 15:56

На секретном химзаводе в Ростовской области произошел мощный взрыв
30.07.21 18:59

Главные новости за 30 июля 2021 года
Фото и Видео
Лукашенко очень резко наехал на руководство Украины
Лукашенко очень резко наехал на руководство Украины
Лукашенко очень резко наехал на руководство Украины
Лукашенко очень резко наехал на руководство Украины
Ливень затопил Хмельницкий. Вода поднялась по пояс
Ливень затопил Хмельницкий. Вода поднялась по пояс
ДТП в Техасе: погибли десять мигрантов
ДТП в Техасе: погибли десять мигрантов
Зеленский сделал резонансное обращение к жителям Донбасса
Зеленский сделал резонансное обращение к жителям Донбасса
Опубликовано видео, как в России кот спас хозяев от медведя
Опубликовано видео, как в России кот спас хозяев от медведя
Появилось видео, как ветер с корнем вырывал деревья в Беларуси
Появилось видео, как ветер с корнем вырывал деревья в Беларуси
На Олимпиаде в Токио легкоатлет из Бельгии прыгнул в длину головой вперед
На Олимпиаде в Токио легкоатлет из Бельгии прыгнул в длину головой вперед
Во Львовской области обнаружили уникальный артефакт
Во Львовской области обнаружили уникальный артефакт
В Киеве вспыхнул крупный пожар. Горят склады
В Киеве вспыхнул крупный пожар. Горят склады
Появилось видео, как горит самая крупная свалка покрышек в мире
Появилось видео, как горит самая крупная свалка покрышек в мире
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.