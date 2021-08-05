«Серебро» и «бронза». Копилка сборной Украины на Олимпиаде пополнилась еще двумя наградами

Главное: На Олимпийских играх в Токио сборная Украины завоевала еще две медали. Каратистка Анжелика Терлюга взяла «серебро», а в финальном заплыве на байдарках и каноэ среди женщин Людмила Лузан завоевала «бронзу».

Детали: На Олимпийских играх-2020 в Токио состоялась финальная схватка в карате секции кумите у женщин в весовой категории до 55 кг. В финале встретились 29-летняя украинка Анжелика Терлюга и 21-летняя болгарка Ивет Горанова.

К сожалению, сильнее оказалась болгарская спортсменка — 5:1.

Чуть раньше состоялся финал в гребле на байдарках и каноэ среди женщин. В главном заезде на каноэ-одиночке на дистанции 200-метров Украину представила Людмила Лузан. 24-летняя спортсменка показала результат 47.034 и заняла третье место.

В тему: Накануне украинский борец, а также народный депутат от «Слуги народа» Жан Беленюк принес Украине первое «золото» токийской Олимпиады. В финальной схватке он одолел венгра Виктора Лоринца.