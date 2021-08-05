Дельта-коронавирус стремительно расползается по Украине

Главное: На сегодняшний день в Украине насчитывается 147 официально подтвержденных случаев заболевания дельта-коронавирусом. Наибольший процент новых случаев штамма «Дельта» дают Волынская, Одесская, Тернопольская область, Черновцы и Киев.

Детали: Штамм коронавирус «Дельта» находится на территории Украины и довольно быстро распространяется. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире «Украинского радио».

По его словам, еще несколько недель назад в стране было 17 случаев.

«Сейчас официально подтвержденных 147 случаев на уровне страны», — сказал Кузин.

Главный санврач отметил, что наибольший процент новых случаев штамма «Дельта» дают Волынская, Одесская, Тернопольская область, Черновцы и Киев.

«Действительно он распространяется быстрее, чем обычный вирус. Также он чаще приводит к госпитализации. Но есть и положительные моменты: вакцинация защищает от „Дельты“», — отметил Кузин.

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