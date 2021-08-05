В Украине изменили правила пересечения границы

Главное: Правила пересечения границы в Украине изменили. Людей с инвалидностью будут пропускать вне очереди.

Детали: Президент Украины подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью», который предусматривает изменения в правилах пересечения границы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Теперь смогут вне очереди пересекать границу Украины и контрольные пункты въезда/выезда на временно оккупированные территории:

— люди с инвалидностью, которые едут на лечение и имеют соответствующие документы,

— лица с инвалидностью I группы,

— лица, их сопровождающие.

В тему: 2 июля Александр Лукашенко заявил, что поручил белорусским пограничникам полностью закрыть границу с Украиной.