Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Святогорской лавре пройдет Медовая ярмарка

В Святогорской лавре пройдет Медовая ярмарка

Александра Кудрявцева
05.08.21 13:35
231
В Святогорской лавре пройдет Медовая ярмарка
Главное: В Свято-Успенской Святогорской лавре 6 августа откроется Медовая выставка-ярмарка.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт обители, в ярмарке примут участие пчеловоды лавры и представители разных регионов Украины.
 
«Представленные на выставке мед и другую продукцию пчеловодства смогут продегустировать и приобрести все желающие. Также на ярмарке будут представлена сувенирная продукция, товары народного потребления, авторские украшения. Кроме того, желающие смогут приобрести приобрести для дома и своего участка цветы и растения, выращенные в монастырских теплицах», — сообщается на сайте.
 
Выставка завершится 28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы.
 
Подобные ярмарки — давняя традиция Святогорья. До революции 1917 года они проводились ежегодно — на весенний праздник святителя Николая и праздник Успения Пресвятой Богородицы. По благословению митрополита Святогорского Арсения, традицию возродили в 2017 году, приурочив первую в новейшей истории обители медовую ярмарку к празднику Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня.
 
В тему: Стали известны новые сведения о чудотворной Святогорской иконе Богородицы.
 

Тэги: ярмарка, УПЦ, Святогорская лавра

Комментарии

Статьи

05.08.21 09:18

«Газпром» банкует, спекулянты газуют, «Нафтогаз» борзеет

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Кто убил Виталия Шишова: все версии
04.08.21 20:06

Кто убил Виталия Шишова: все версии

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
05.08.21 13:58

В Украине изменили правила пересечения границы
05.08.21 13:53

Потенциально 10 лет тюрьмы. СМИ опубликовали аудио, на котором медиа-вымогатель Сергей Куюн шантажирует БРСМ
05.08.21 13:23

Главный полицейский Киева подал в отставку
05.08.21 13:10

Сегодня верующие УПЦ празднуют день Почаевской иконы Богородицы
05.08.21 13:03

Лукашенко очень резко наехал на руководство Украины
05.08.21 12:47

Ливень затопил Хмельницкий. Вода поднялась по пояс
05.08.21 12:05

В УПЦ рассказали, как нужно вести себя когда заходишь в храм
05.08.21 12:03

ДТП в Техасе: погибли десять мигрантов
05.08.21 11:42

В Минздраве назвали специфические симптомы дельта-коронавируса
05.08.21 11:26

На известном украинском курорте уже полтора месяца не фиксируют новых случаев коронавируса
05.08.21 13:58

В Украине изменили правила пересечения границы
05.08.21 13:23

Главный полицейский Киева подал в отставку
05.08.21 10:50

Зеленский сделал резонансное обращение к жителям Донбасса
05.08.21 09:25

Судью Чауса отправили под круглосуточный домашний арест
05.08.21 09:14

Дан тревожный прогноз по новой вспышке заболеваемости коронавирусом в Украине
05.08.21 09:02

Коронавирус в Украине: 1 052 заболевших и 25 погибших
05.08.21 08:46

Скончался Евгений Марчук
04.08.21 20:34

В прокуратуре назвали мотив захватчика Кабмина
04.08.21 18:59

Главные новости за 4 августа 2021 года
04.08.21 16:47

Кабмин уволил замминистра МВД Геращенко
02.08.21 14:50

В столице задержали патрульного Александра Гавронского, - СМИ
30.07.21 16:59

В Турции словили на горячем одного из поджигателей лесов
30.07.21 16:40

Одиозный судья Чаус нашелся в одних трусах в глухом селе на Виннитчине
31.07.21 00:01

Лукашенко заявил, что готов позвать на помощь российские войска
31.07.21 11:21

Студент из Африки нашел самый альтернативный источник электроэнергии
31.07.21 01:07

Вышла бета-версия Windows 11
02.08.21 21:36

На Черкащине жена предложила мужу переплыть через реку. Ее тело ищут до сих пор
31.07.21 13:02

Британские ученые нашли спасение от глобального потепления в недрах Земли
30.07.21 15:56

На секретном химзаводе в Ростовской области произошел мощный взрыв
30.07.21 18:59

Главные новости за 30 июля 2021 года
Фото и Видео
Лукашенко очень резко наехал на руководство Украины
Лукашенко очень резко наехал на руководство Украины
Лукашенко очень резко наехал на руководство Украины
Лукашенко очень резко наехал на руководство Украины
Ливень затопил Хмельницкий. Вода поднялась по пояс
Ливень затопил Хмельницкий. Вода поднялась по пояс
ДТП в Техасе: погибли десять мигрантов
ДТП в Техасе: погибли десять мигрантов
Зеленский сделал резонансное обращение к жителям Донбасса
Зеленский сделал резонансное обращение к жителям Донбасса
Опубликовано видео, как в России кот спас хозяев от медведя
Опубликовано видео, как в России кот спас хозяев от медведя
Появилось видео, как ветер с корнем вырывал деревья в Беларуси
Появилось видео, как ветер с корнем вырывал деревья в Беларуси
На Олимпиаде в Токио легкоатлет из Бельгии прыгнул в длину головой вперед
На Олимпиаде в Токио легкоатлет из Бельгии прыгнул в длину головой вперед
Во Львовской области обнаружили уникальный артефакт
Во Львовской области обнаружили уникальный артефакт
В Киеве вспыхнул крупный пожар. Горят склады
В Киеве вспыхнул крупный пожар. Горят склады
Появилось видео, как горит самая крупная свалка покрышек в мире
Появилось видео, как горит самая крупная свалка покрышек в мире
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.