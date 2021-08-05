Коронавирус в Украине: 1 052 заболевших и 25 погибших

Главное: В Украине коронавирусом заболели 1 052 человека. Умерли 25 людей.

Детали: В Украине коронавирус наращивает темпы. Данные на четверг, 5 августа, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели 1 052 человека. Среди заболевших – 81 ребенок и 37 медицинских работников. Выздоровели 542 человека, а госпитализировали 532 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 20 950, методом ИФА – 9 154, экспресс-тестами – 15 970.

Наибольшее число больных фиксировали в Киеве (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.

Умерли 25 больных. За все время скончались 53 049 человек.

С начала пандемии заболели 2 256 397 людей, а выздоровели 2 188 815 человек.

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