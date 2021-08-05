В Минэкономики утверждают, что зарплаты в Украине растут вдвое быстрее, чем цены

Главное: По словам первого вице-премьера — министра экономики Алексея Любченко, зарплаты в стране растут в два раза быстрее, чем цены. В целом в Минэкономики видят сразу несколько положительных тенденций в украинской экономике.

Детали: Первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко заявляет, что зарплаты в Украине растут вдвое быстрее, чем потребительские цены. О ситуации в экономики он говорил во время онлайн встречи с членами Европейской Бизнес Ассоциации, сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Во время встречи стало известно, что в первом квартале этого года было зафиксировано падение ВВП на 2,2% по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Но в течение второго квартала ситуацию удалось исправить и по результатам первого полугодия ожидается рост ВВП на 1%», — говорится в сообщении.

Также положительной тенденцией в экономике называется то, что зарплаты растут быстрее инфляции.

Любченко рассказал, что власти сосредотачивают свои возможности на стимулировании экономики, что будет способствовать росту ВВП до 4% уже в этом году и увеличению занятости.

Кроме того, министр заявил об улучшении ситуации с официальной занятостью, в частности в сельском хозяйстве и строительстве. По его словам, за полгода эти сферы показали увеличение официальных сообщений работодателей о приеме на работу на 20%.

В тему: В июле минувшего года сообщалось, что каждый пятый украинец получает меньше прожиточного минимума.