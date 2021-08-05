Дан тревожный прогноз по новой вспышке заболеваемости коронавирусом в Украине

Главное: Очередная вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в ближайшие две недели. В 20 украинских регионах увеличивается количество госпитализаций.

Детали: В Украине в ближайшие две недели ожидается вспышка заболеваемости коронавирусом. Об этом говорится в прогнозе Киевской школы экономики (KSE).

Как отмечается, в 20 украинских регионах увеличивается количество госпитализаций.

В частности, в зоне риска находятся Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области, которые составляют половину всего роста госпитализаций в стране.

По словам руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Юрия Ганиченко, в этих регионах существует наибольший риск возгорания.

Регионами «временной безопасности» является Киев, Полтавская, Сумская и Черниговская области, которые неделю за недели показывают колебания в сторону убывания на плато.

«Фактически все регионы медленно растут. Это значит, что вспышка заболеваемости в Украине может начаться в течение ближайших двух недель», — заявил Ганиченко.

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