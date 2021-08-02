Озвучены планы по вакцинации в Украине на август

Главное: В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. За месяц хотят сделать 4,5 миллиона прививок.

Детали: До конца августа в Украине хотят сделать как минимум 4,5 миллиона прививок от коронавируса. Такие планы озвучил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Чиновник отметил: «До конца лета должны сделать еще минимум 4,5 миллиона прививок. То есть увеличить июльский охват в полтора раза».

По его данным, в июле было сделано 2 917 636 уколов.

В тему: Вакцины компаний Moderna и Pfizer существенно подорожали.