Синоптики рассказали, чего украинцам ждать от погоды к концу недели

Главное: Погода в Украине будет меняться. Ожидается похолодание.

Детали: К концу рабочей недели в некоторых регионах Украины похолодает. Прогноз на 5-6 августа дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что половину территории страны накроют грозы. Жара сохранится в южных и восточных областях.

Днем по Украине будет 20-34 тепла, а ночью плюс 11-22.

В Киеве пройдут грозовые дожди: днем прогнозируют 23-25 тепла, а ночью плюс 15-17.

Карта погоды:

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