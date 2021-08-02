Эксперты прикинули, когда Шотландия попытается вновь объявить о своей независимости

Главное: Пройдет ли в Шотландии новый референдум о независимости? Эксперты считают, что произойдет это нескоро.

Детали: Проведет ли Шотландия новый референдум о выходе из состава Великобритании? Шансы оценили эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill.

Специалисты считают, что шотландцы попробуют выразить свою независимость весьма нескоро.

Напомним, предыдущий референдум прошел 18 сентября 2014 года. Тогда 55,3 % проголосовавших выступили против независимости страны.

Эксперты считают, что новое волеизъявление возможно не ранее 2025-го года – на это ставят 1,53 к 1.

На то, что референдум состоится в этом году, ставят 17 к 1, в 2022-м году – 6,5 к 1, в 2023-м году – 9 к 1, а в 2024-м году – 5,5 к 1.

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