Нашлись виновные в масштабных пожарах в Турции

Главное: Ответственность за начало масштабных пожаров в Турции взяли на себя курдские террористы. В результате пожаров погибли уже восемь человек.

Детали: Ответственность за начало масштабных лесных пожаров в Турции взяла на себя дочерняя группа террористической организации Рабочая партия Курдистана Дети огня. Об этом сообщает EHA News в Twitter в воскресенье, 1 августа.

Aljazeera пишет, что в результате пожаров погибли уже восемь человек — семь человек в Анталии, еще один — в Мармарисе, заявил министр здравоохранения Фахреттин Кодж.

В тему: В Турции словили на горячем одного из поджигателей лесов.