Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит Онуфрий рассказал о великом даре Бога человеку

Митрополит Онуфрий рассказал о великом даре Бога человеку

Александра Кудрявцева
31.07.21 14:40
73
Митрополит Онуфрий рассказал о великом даре Бога человеку
Главное: Жизнь человека - это великое чудо, это дар Божий.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий сказал в выпуске «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».
 
Предстоятель УПЦ вспомнил о современном чуде, которое сотворил святитель Николай для одной девушки – помог сохранить жизнь.
 
Об этом чуде Блаженнейшему рассказала сама девушка. «Однажды они с подругой гуляли по лесу. Вдруг из кустов выбежали два человека и начали гнаться за ними. Подруга девушки смогла убежать, а она упала, мужчины ее схватили и хотели поиздеваться. Девушка закрыла глаза и стала молиться Господу. Подняв голову, она увидела, что мужчины почему-то побежали в глушь. Девушка поднялась и сломя голову побежала, так быстро, что даже потеряла свои туфли. Когда уже выбежала из леса, повернулась посмотреть, не бегут ли за ней обидчики.
 
Видит: из леса выезжает дедушка на велосипеде и улыбается. Поравнялся с ней, да и говорит: «Ну что – натерпелась? Садись ко мне на велосипед, я тебя отвезу домой». Она села на багажник. По дороге она начала выспрашивать его: «а кто вы такой? А откуда вы? А куда вы едете?» – «Я живу далеко. А здесь работаю». - «А как вас зовут?» – «Меня зовут дядя Коля, а некоторые зовут просто Коля”. Девушка не обратила особого внимания на его слова. «Вот мы приехали, вот твой дом», – сказал ей дедушка, когда привез ее домой. Она слезла с велосипеда, наклонилась поправить платье, подняла голову, а дедушки уже нет. «Живет далеко, едет на работу в город на велосипеде. Какой труд у старого человека в городе? Как он знал, где ее дом, где надо остановиться?», – и вдруг она поняла, что произошло чудо, что это святитель Николай ее спас от насильников. Она всегда почитала святителя Николая, но после этого чуда стала еще больше чтить», – отметил Предстоятель УПЦ.
 
По словам Митрополита Онуфрия, люди привыкли замечать громкие чудеса, а ежедневных даров Божьих люди не замечают, забывают, что жизнь – великий Божий дар.
 
«Хотим, чтобы чудо сопровождалось молниями, громом, землетрясениями, знаменательными событиями. Есть и такие чудеса, но большинство чудес в жизни неприметны. Жизнь человека есть великое чудо, которое всегда с нами. Дар жизни – это дар Божий. Есть такие люди, которые говорят: «Я не хочу жить, хочу умереть». Но Бог дает такому человеку жизнь, и он живет. А когда Бог отнимает этот дар у человека, то он умирает, даже если очень хочет жить. Итак, чтим великий дар, великое чудо-дар жизни, который Бог дал каждому из нас, и будем жить так, как Господь заповедал жить. Живем правильной жизнью, тогда мир и покой будет в душе», - подчеркнул Блаженнейший.
 
Предстоятель отметил, что правильная жизнь – это такая жизнь, когда человек всегда прежде всего любит и чтит Бога, вверяет себя Богу и любит ближнего, который является носителем образа Божьего.
 
«Если будем проводить такую жизнь, то дар жизни будет радостным и это принесет счастье и в этом жизни, и в будущей», – подытожил Митрополит Онуфрий.
 
В тему: Митрополит Онуфрий объяснил, для чего Господь посылает человеку трудности и скорби.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

Комментарии

Статьи

30.07.21 09:19

Украинский арсенал: сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Блокировка перевода денег банками: что это значит и что важно знать
28.07.21 17:28

Блокировка перевода денег банками: что это значит и что важно знать

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
31.07.21 14:55

В УПЦ опровергли информацию в СМИ об отказе Грузинского Патриарха прислать делегацию в Киев
31.07.21 13:07

В ВОЗ рассказали, в скольких странах уже обнаружен дельта-коронавирус
31.07.21 13:02

Британские ученые нашли спасение от глобального потепления в недрах Земли
31.07.21 12:30

Под Киевом УПЦ проводит всеукраинский православный молодежный фестиваль
31.07.21 12:07

Эксперт: Диаспора — готовая базовая инфраструктура для развития отношений Киева и Еревана
31.07.21 12:00

Митрополит Антоний рассказал, как избавиться от страстей
31.07.21 11:37

В УПЦ издали книгу митрополита Антония о священномученике Александре Глаголеве
31.07.21 11:21

Студент из Африки нашел самый альтернативный источник электроэнергии
31.07.21 09:48

Стало известно, вносит ли коронавирус изменения в ДНК человека
31.07.21 07:08

Озвучены главные симптомы затяжного коронавируса
31.07.21 13:07

В ВОЗ рассказали, в скольких странах уже обнаружен дельта-коронавирус
30.07.21 21:08

Спецназ НАБУ осадил здание СБУ, где скрывается экс-судья Чаус
30.07.21 21:01

В Киеве и облaсти объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности
30.07.21 18:59

Главные новости за 30 июля 2021 года
30.07.21 18:52

Украинскому пловцу Романчуку надо оспорить победу американца Финке. Выяснилось, что спортсмены из США используют особые медпрепараты
30.07.21 16:40

Одиозный судья Чаус нашелся в одних трусах в глухом селе на Виннитчине
30.07.21 13:30

В деле о подрыве почтоматов в Киеве и Одессе появился российский след
30.07.21 10:36

Стала известна дальнейшая судьба карантина в Украине
30.07.21 09:44

Коронавирус в Украине: 962 заболевших и 14 погибших
29.07.21 19:01

Главные новости за 29 июля 2021 года
27.07.21 10:43

Стало известно, какие дороги в Украине будут платными
30.07.21 16:40

Одиозный судья Чаус нашелся в одних трусах в глухом селе на Виннитчине
26.07.21 15:38

Украинских чиновников подловили на поголовной лжи в декларациях о доходах
24.07.21 15:15

В Одессе УПЦ открыла приют для жертв домашнего насилия
24.07.21 14:49

Выявлена очередная мутация коронавируса
30.07.21 16:59

В Турции словили на горячем одного из поджигателей лесов
27.07.21 16:50

Более 350 тысяч верующих приняли участие в Крестном ходе ко Дню Крещения Руси
28.07.21 01:08

В Антарктиде найдена «мертвая земля»
29.07.21 11:01

Жан-Клод Ван Дамм случайно помог грабителям в центре Парижа
25.07.21 09:14

В чем разница и где получить: украинцам объяснили различия между COVID-сертификатом и международном свидетельстве о вакцинации
Фото и Видео
Спецназ НАБУ осадил здание СБУ, где скрывается экс-судья Чаус
Спецназ НАБУ осадил здание СБУ, где скрывается экс-судья Чаус
Спецназ НАБУ осадил здание СБУ, где скрывается экс-судья Чаус
Спецназ НАБУ осадил здание СБУ, где скрывается экс-судья Чаус
В Украине начнут вакцинировать от коронавируса детей
В Украине начнут вакцинировать от коронавируса детей
В Киеве охранник потребовал у посетителя оплатить товар и получил удар в лицо
В Киеве охранник потребовал у посетителя оплатить товар и получил удар в лицо
В Крыму утонул прогулочный катер: появилось видео с места ЧП
В Крыму утонул прогулочный катер: появилось видео с места ЧП
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Днепропетровской области
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Днепропетровской области
Внедорожник сбил мальчика в Николаевской области. Остановить его удалось лишь под Киевом
Внедорожник сбил мальчика в Николаевской области. Остановить его удалось лишь под Киевом
В Париже автомобиль протаранил кафе
В Париже автомобиль протаранил кафе
Земфира внезапно выпустила второй альбом за полгода
Земфира внезапно выпустила второй альбом за полгода
В Киеве парень покончил с собой так, чтобы услышали жители всех окрестных районов
В Киеве парень покончил с собой так, чтобы услышали жители всех окрестных районов
Появилось видео, как Бразилию начало заносить снегом
Появилось видео, как Бразилию начало заносить снегом
fraza.com
Новости блогосферы
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война
27.06.21 18:06

Война как лекарство от помутнения рассудка...

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.