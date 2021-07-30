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Новости > На Буковине апеляционный суд отменил незаконное решение о перерегистрации храма УПЦ

На Буковине апеляционный суд отменил незаконное решение о перерегистрации храма УПЦ

Александра Кудрявцева
30.07.21 14:35
89
На Буковине апеляционный суд отменил незаконное решение о перерегистрации храма УПЦ

Главное: Черновицкий апелляционный суд отменил незаконное решение Заставневского районного суда от 12 мая, которым было фактически узаконено незаконную перерегистрацию прихода Украинской Православной Церкви в пользу ПЦУ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу церковной общины в Фейсбук, 12 мая Заставневским районным судом было принято решение, согласно которому рейдерский захват религиозной общины УПЦ в селе Задубровка был фактически узаконен в пользу ПЦУ путем внесения изменений в Устав религиозной общины.

Прихожане УПЦ села Задубровка, не соглашаясь с указанным решением, подготовили и направили в суд апелляционные жалобы, в которых просили отменить решение, закрыть производство, а дело направить в Хозяйственный суд города Киева.

Как сообщалось ранее, община УПЦ в Задубровке пережила штурм и попытку захвата храма, три года круглосуточно верующие стоят на страже святыни.

В тему: В РПЦ назвали «онлайн-причастие» ПЦУ попыткой оправдать пустые храмы.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, ПЦУ

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