В деле о подрыве почтоматов в Киеве и Одессе появился российский след

Главное: Правоохранители задержали мужчину, устроившего взрывы в почтоматах Киева и Одессы. Им оказался 32-летний уроженец Крыма, имеющий российский паспорт.

Детали: Вечером 29 июля правоохранители задержали в Черновцах местного жителя по подозрению в подрывах почтоматов в Киеве и Одессе. Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, им оказался 32-летний ранее не судимый уроженец АРК Крым.

По месту жительства мужчины правоохранители обнаружили части самодельного взрывного устройства, пакеты с порошкообразным веществом, похожим на взрывчатое, средство для подавления GSM-сигнала, товарные накладные «Новой Почты», черновые записи и другие улики.

Все изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу.

Также у задержанного обнаружили паспорта гражданина Украины и РФ, выданные на его имя.

Он доставлен в Оболонское управление полиции ГУ ЧП в г. Киеве для проведения следственных действий. За указанное преступление ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Надежду Максимец, по предварительным данным, злоумышленник в обоих случаях использовал самодельные взрывные устройства малой мощности, которые были введены в действие часовым механизмом.

«В настоящее время следствие устанавливает мотивы и обстоятельства совершения преступлений», — добавила она, подчеркнув, что учитывая общественный резонанс и особую сложность уголовного производства, совершение связанных между собой преступлений на территории нескольких областей Украины, для оперативного проведения следственных действий создана совместная следственная группа из нескольких регионов страны.

В тему: Утром 29 июля в Оболонское отделение полиции поступило сообщение, что в одном из торговых центров произошел взрыв почтомата. По предварительным данным, сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий.

Тогда же в одном из ящиков почтомата в Одессе сработало самодельное устройство, которое состояло из електротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена.

После этого «Новая почта» заявила о начале применения рентгенотелевизионных установок и кинологов для проверки посылок и грузов.