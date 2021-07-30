Российский лабораторный модуль создал непредвиденные проблемы на МКС

Главное: Неисправность двигателей на российском лабораторном модуле «Наука» привела в нештатной ситуации на Международной космической станции. В результате она развернулась на 45 градусов. На данный момент угрозы для экипажа нет.

Детали: У российского космического лабораторного модуля «Наука» через несколько часов после стыковки с Международной космической станцией неожиданно включились двигатели. Как сообщает Reuters, в результате станция развернулась на 45 градусов.

По данным NASA, авария произошла во время того, как диспетчеры в Москве выполняли процедуры «реконфигурации» после стыковки.

По словам представителя космического агентства США, реактивные двигатели модуля по непонятной причине перезапустились, в результате чего вся станция вышла из нормального полетного положения на высоте около 250 миль над Землей. Руководитель полета миссии объявил «аварийную ситуацию с космическим кораблем».

Затем около 45 минут наблюдалась «потеря контроля над ориентацией». Летным группам на Земле удалось восстановить ориентацию космической станции, активировав двигатели на втором модуле орбитальной платформы.

В конце концов двигатели российской «Науки» удалось выключить, и МКС стабилизировалась.

Причина неисправности двигателей «Науки» пока не ясна. Сама МКС повреждений, по предварительным данным, не испытала, но потеряла больше топлива, чем рассчитывалось.

Сейчас находящиеся на орбите астронавты находятся в безопасности. В случае угрозы они могли бы экстренно эвакуироваться на капсуле SpaceX.

Отметим, что неисправность заставила NASA минимум до 3 августа отложить запланированный запуск капсулы CST-100 Starliner производства Boeing на космическую станцию без экипажа. Она должна была отправиться на ракете Atlas V сегодня с Космического центра Кеннеди во Флориде.

Справка: «Наука» — первый за 11 лет российский модуль, запущенный на МКС. Он должен использоваться для научных экспериментов и поддержки станции.

В тему: В августе 2018 года российские космонавты обнаружили пробоину в корпусе космического корабля «Союз МС-09», который пристыковался к Международной космической станции. Выяснилось, что она была заделана кем-то еще на Земле при помощи марлевого тампона, пропитанного герметиком и впоследствии просто рассыпалась в условиях открытого космоса.

20 января 2021 года российские космонавты на МКС остались без продуктов из-за задержки корабля с Земли. В итоге 13 контейнеров с едой им передали американские астронавты.

В тот же день у них отказали системы получения кислорода и кондиционирования воздуха.

На следующий день они обнаружили новую микротрещину в обшивке модуля «Звезда».