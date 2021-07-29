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Новости > В День Крещения Руси во всех храмах и монастырях УПЦ звонили в колокола – праздничная акция «Слава Тебе, Боже!»

В День Крещения Руси во всех храмах и монастырях УПЦ звонили в колокола – праздничная акция «Слава Тебе, Боже!»

Александра Кудрявцева
29.07.21 17:19
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В День Крещения Руси во всех храмах и монастырях УПЦ звонили в колокола – праздничная акция «Слава Тебе, Боже!»

Главное: В день праздника Крещения Руси 28 июля во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви совершили праздничный колокольный перезвон «Благовест».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, проведение акции церковного звона «Слава Тебе, Боже!» благословил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Благовест продолжался 15 минут, оповещая верующих о кульминации торжеств Дня Крещения Руси.

Традиция отмечать колокольным звоном День Крещения Руси была установлена в день памяти святого равноапостольного князя Владимира как призыв к общей молитве.

Впервые единовременный торжественный перезвон объединил православные храмы и монастыри Украины, России, Беларуси, а также Молдовы, Азербайджана и Казахстана в 2012 году.

Как сообщалось ранее, в Киеве на Владимирской горке 27 июля состоялся молебен Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси, в котором приняли участие сотни тысяч православных верующих. После молебна состоялся Всеукраинский Крестный ход, который собрал 350 тыс верующих со всех регионов Украины.

В торжествах также приняли участие делегации Поместных Православных Церквей — Антиохийской, Сербской, Чешских земель и Словакии.

Большой Крестный ход возглавили чудотворные иконы и святыни со всех уголков Украины — Почаевская, Любечская, Зимненская, Касперовская иконы Божьей Матери, ковчег с мощами святого князя Владимира и другие святыни.

В тему: Митрополит Онуфрий рассказал, как стать достойными наследниками князя Владимира.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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