Украинский рекордсмен принес сборной еще одну медаль Токио-2020

Главное: Украинский пловец Михаил Романчук выиграл бронзовую медаль в заплыве на 800 метров вольным стилем. При этом он сохранил за собой рекорд соревнований.

Детали: Украинский пловец Михаил Романчук завоевал четвертую медаль для сборной на Олимпийских играх в Токио в заплыве на 800 метров вольным стилем. Как сообщается на официальной странице Министерства молодежи и спорта в Facebook, он финишировал третьим с результатом 7.42,33.

Комментируя свой успех пловец заявил, что шел к этой награде 18 лет. «С 6 лет, когда начал заниматься плаванием и пришел к своему тренеру Петру Нагорному, вместе с которым и удалось достичь всех результатов. Конечно, без него бы ничего этого не было», — заявил он в комментарии Национальному олимпийскому комитету.

Романчук также заявил, что рассчитывал улучшить свой олимпийский рекорд, который установил накануне, однако рад тому, что его пока так и не превзошли.

В финале также принял участие еще один украинец Сергей Фролов, который стал шестым со временем 7.45,11.

«Золото» же первых в истории олимпийских соревнований в этой дисциплине выиграл американец Роберт Финк, а серебряную медаль завоевал итальянец Грегорио Палтерини.

В тему: 27 июля Михаил Романчук на Олимпийских играх в Токио вышел в финал плавания на 800 метров вольным стилем, показав лучший результат. Таким образом, он установил первый в истории этой дисциплины на олимпиадах рекорд.