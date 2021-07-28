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Новости > В Киево-Печерской лавре презентовали книгу об историческом пути Украинской Православной Церкви

В Киево-Печерской лавре презентовали книгу об историческом пути Украинской Православной Церкви

Александра Кудрявцева
28.07.21 18:00
537
В Киево-Печерской лавре презентовали книгу об историческом пути Украинской Православной Церкви
Главное: В День Крещения Руси в Киево-Печерской лавре презентовали книгу «Украинская Православная Церковь: вехи истории». 
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, в издании представлен исторический очерк от начала христианства на Руси до современности.
 
«Это работа преподавателей Киевской духовной академии. Впервые рассмотрели объективно нашу историю, чтобы посмотреть на преемственность церковных структур. Если объективно, то в Украине только одна Православная Церковь, которая ведет свою преемственность от святого равноапостольного князя Владимира - это Украинская Православная Церковь», - сказал митрополит Антоний на презентации книги. 
 
Издание осуществлено по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и при содействии управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича), который также является председателем редакционной коллегии книги.
 
В издательскую группу вошли: ректор Киевской духовной академии и семинарии профессор епископ Сильвестр, проректор по научно-богословской работе профессор Владимир Бурега, ученый секретарь доцент протоиерей Василий Яковчук и преподаватель иеромонах Митрофан (Божко).
 
«Книга охватывает события от начала христианства на Руси до современности. События церковной истории изображены на фоне общественно-политической и культурной жизни как внутри страны, так и на международной арене в соответствующие эпохи. Это позволяет лучше понять извилистый путь, который прошла Украинская Православная Церковь за свою более чем 1000-летнюю историю», - отметили в КДАиС.
 
Специально для этой книги были подготовлены карты Киевской Митрополии в разные периоды ее существования.
 
В тему: 433 украинских и 22 зарубежных журналиста освещали Крестный ход УПЦ.

Тэги: Киево-Печерская Лавра, книга, Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ, КДАиС

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