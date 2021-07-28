Минздрав рассказал, как будут работать школы в новом учебном году

Главное: Учреждения образования в Украине будут продолжать работу в условиях усиления карантинных ограничений при условии вакцинации как минимум 80% персонала.

Детали: Кабинет министров решил, что учебные заведения в областях с желтым, оранжевым или красным карантинным уровнем эпидемической безопасности смогут продолжать работать в очном режиме, но только в случае, если там будет вакцинировано 80% персонала. Как сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко, вакцинация работников учреждений будет происходить организованно, мобильными бригадами по иммунизации.

«Одной из важных новаций становятся правила работы учебных заведений в условиях карантина. В случае выхода региона из зеленой зоны, то есть попадания в желтую, оранжевую или красную, для работы учебного заведения нужно иметь минимум 80% полностью вакцинированного персонала», — заявил министр на заседании Кабмина 28 июля.

Ознакомится с алгоритмом записи и вакцинации сотрудников школьных учреждений можно здесь.

В тему: 3 июня 2021 года в Киеве открылись пункты вакцинации от коронавируса для педагогов и работников образовательных учреждений. Они заработали в спортивных и актовых залах ряда столичных школ.