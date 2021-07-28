Украина предоставит Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки

Главное: Украина отправляет Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для борьбы с наплывом нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

Детали: Кабинет министров Украины на заседании 28 июля одобрил проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Литве. Как сообщает «Европейская правда», речь идет о колючей проволоке.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, это связано с с критической ситуацией, сложившейся на границе Литвы с Беларусью и соответствующего обращения литовской стороны о предоставлении ей поддержки.

«Не помню, чтобы гуманитарная помощь предоставлялась в виде колючей проволоки. Но реальность требует именно такой дружеской помощи. Литва сейчас столкнулась с беспрецедентным миграционным кризисом», — заявил Кулеба, подчеркнув, что таким образом «Александр Лукашенко решил отомстить Литве за жесткую позицию в отношении себя».

Он отметил, что с 1 января по 27 июля на литовско-белорусской границе были задержаны 2839 нелегальных мигрантов, что в 35 раз превышает прошлогодний показатель.

«Литва взялась срочно укреплять границу, но на прошлой неделе оказалось, что ей не хватает колючей проволоки. Немного вотсап-дипломатии в воскресенье с литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом, политическая воля президента Зеленского и премьера Шмыгаля помочь друзьям — и проволока нашлась, а решение правительства быстро принято», — добавил Кулеба.

По его словам, конкретные объемы прорабатываются по дипломатическим каналам с литовской стороной, «потому что есть технические нюансы».

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