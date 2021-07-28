Стало известно, сколько будет стоить электричество для населения с 1 августа

Главное: Правительство сохранило тариф на электроэнергию в размере 1,68 грн за кВт-час до 1 сентября. Запланированное на 1 августа повышение не состоится. Перед этим президент Владимир Зеленский назвал информацию о повышении «фейком».

Детали: Кабинет Министров Украины продлил до 31 августа спецобязательства для «Энергоатома» и «Укргидроэнерго» отпускать населению электроэнергию по тарифу 1,68 грн/кВт-час. Как сообщает «Экономическая правда», соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 июля.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что сейчас завершается подготовка предложений по совершенствованию механизма ПСО, в связи с чем для защиты населения необходимо продлить еще на месяц спецобязательства с фиксированным тарифом.

Открывая заседание, премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что параллельно идет подготовка к отопительному сезону с учетом новых требований. «В этом году процесс в новых условиях: отныне тарифы на тепло и горячую воду полностью устанавливают местные органы власти», — заявил он.

Отметим, что соответствующее решение правительство приняло после сегодняшнего заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что цены на электроэнергию с 1 августа повышаться не будут. «Это фейковый информация, что с 1 августа цены на электроэнергию для людей будут выше. Подменяют очень сильно понятие, потому что где-то для каких-то предприятий что-то повысится, но я бы здесь не говорил о населении», — заявил он во время форума «Украина 30. Децентрализация».

«Это вопрос очень серьезный, и вскоре мы проинформируем общество. Я просил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, чтобы люди поняли, что с 1 августа „сюрпризов“ для общества не будет», — заключил он.

В тему: 12 июля 2021 года министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в связи с запуском с 1 августа модели специальных обязательств, в Украине изменятся тарифы на электроэнергию для населения. При этом цена для разных групп населения будет отличаться в зависимости от объемов потребления. Это сделано с целью установления лояльных тарифов для уязвимых групп населения. Максимальный тариф составит 3,4 грн/кВТ-ч.

21 июля глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк заявил, что постепенное повышение тарифов на электроэнергию для промышленности и населения в Украине неизбежно.